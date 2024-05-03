Kilo verdiren yöntem: Günde 1 bardak içmek yağları yakıyor...

ÖNEMLİ NOT: Mate çayının bu faydalarından yararlanmak için, günlük bir bardak tüketmek yeterli olabilir. Ancak, aşırı tüketim bazı olumsuz etkilere neden olabilir, bu nedenle dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Herhangi bir sağlık durumu veya tedavi planı hakkında endişeleriniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir.