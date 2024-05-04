Sütün içine 10 diş ekleyin! Her derde deva sarımsaklı süt tarifi...

Sarımsak, ağır kokusuyla birçok kişinin kaçındığı bir besindir. Ancak, sağlığa olan olumlu etkileri ve yemeklere kattığı müthiş lezzetiyle, sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Peki sarımsaklı süt faydaları nelerdir? İşte doğal antibiyotik tarifi...