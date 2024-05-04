Sütün içine 10 diş ekleyin! Her derde deva sarımsaklı süt tarifi...
Sarımsak ve süt, kendi başlarına sağlık için önemli olan besinlerdir. Ancak bu ikiliyi bir araya getirerek oluşturulan sarımsak sütü, tam bir sağlık iksiri olarak nitelendirilebilir. İçerdiği mineral, vitamin, protein, iyot ve kalsiyum gibi besinlerle birlikte, sarımsağın antibiyotik özellikleriyle hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur.
Sarımsak, ağır kokusuyla birçok kişinin kaçındığı bir besindir. Ancak, sağlığa olan olumlu etkileri ve yemeklere kattığı müthiş lezzetiyle, sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Peki sarımsaklı süt faydaları nelerdir? İşte doğal antibiyotik tarifi...
FAYDALARI İNANILMAZ!
-Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.
-Kan Basıncını Dengeleyici Etkisi Vardır.
-Kolesterol Seviyelerini Düşürür.
-Antioksidan Özelliklere Sahiptir.
-Sindirimi Düzenler.
-Kalp Sağlığını Destekler.
-Cilt Sağlığını İyileştirir.
-Kan Şekerini Dengeleyebilir.
ÖKSÜRÜĞE BİREBİR: SARIMSAKLI SÜT TARİFİ
Malzemeler
- 1 diş sarımsak
- 125 ml süt
Nasıl yapılır?
- 1 diş sarımsağı soyun ve ince şeritler halinde kesin.
- Bir tencereye 125 ml sütü koyun ve kaynamaya bırakın.
- İnce sarımsak dilimlerini ekleyin.
- Ocağın altını kısın ve 2 ila 3 dakika kısık ateşte pişirin.
- Pişirmenin sonunda bir yemek kaşığı bal ekleyin.
-Kemik Sağlığını Korur.
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