Göz alerjisi neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemi...

Havada uçuşan polenler, sadece üst solunum yollarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda göz sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, polenlerin göz içindeki ince zar olan konjunktivaya bulaşmasının, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.