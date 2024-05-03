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Göz alerjisi neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Göz alerjisi neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemi...

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, göz alerjisi vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, bazen yanma hissiyle de birlikte ortaya çıkabiliyor. Peki, göz alerjisi neden olur? İşte cevabı...

Havada uçuşan polenler, sadece üst solunum yollarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda göz sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, polenlerin göz içindeki ince zar olan konjunktivaya bulaşmasının, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

BELİRTİLERİ

-Gözlerde kızarıklık, yanma ve şişlik

-Göz kapağının açılıp kapanmasıyla oluşan ağrı

-Göz kapağının göze batması

-Gözyaşı kanallarının tıkanması ve burun akıntısı

-Göz kemiklerinde hissedilen sancılar

-Işığa karşı artan hassasiyet

-Bulanık görme ve görme kaybı

Nasıl tedavi edilir?

-Buz kompresi ile göz şişmesini azaltın

-Evde alerji riskini azaltın

-Lens kullanımına dikkat edin.

-Siyah çay torbaları ile iltihabı azaltın.

-Beslenmenize dikkat edin.

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