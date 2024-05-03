Diyet yaparken kilo aldıran 5 hata!

Aşırı Kalori Kısıtlaması: Kilo vermek için yapılan en yaygın hatalardan biri, aşırı kalori kısıtlamasıdır. Vücut belirli bir kalori alımına ihtiyaç duyar ve çok az kalori almak metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Bunun sonucunda kilo kaybı yerine kilo alımı görülebilir.

Sağlıksız Beslenme Alışkanlıkları: Bazı diyetler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ihmal edebilir ve dengesiz bir beslenme programına neden olabilir. Özellikle işlenmiş gıdalar, fast-food ve aşırı şeker tüketimi kilo alımına yol açabilir.