Kan şekeri seviyenizin yüksek olduğunu işaret eden 14 belirti!

Sık İdrara Çıkma: Yüksek kan şekeri seviyeleri böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olabilir, bu da sık idrara çıkma hissine yol açabilir.

Aşırı Susama: Vücut, kan şekeri seviyelerini düzenlemek için fazladan su tüketebilir, bu da aşırı susama hissine neden olabilir.

Aşırı Yorgunluk: Hücrelerin enerjiye erişimini etkileyen yüksek kan şekeri, aşırı yorgunluk hissine yol açabilir.

Bulanık Görme: Yüksek kan şekeri, göz lensinde değişikliklere neden olabilir ve bulanık görme sorunlarına yol açabilir.

Aşırı Açlık Hissi: Vücut hücreleri enerjiye ulaşamadığında, açlık hissi oluşabilir.

Yavaş Yara İyileşmesi: Yüksek kan şekeri, dolaşımı ve bağışıklık sistemini etkileyebilir, bu da yaraların yavaş iyileşmesine neden olabilir.

Ağız Kuruluğu: Aşırı susama hissi nedeniyle ağız kuruluğu yaşanabilir.