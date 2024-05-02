Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi Geyik hastalığı belirtileri neler, tedavisi var mı? İnsandan insana bulaşır mı?
ABD'de ortaya çıkan zombi geyik hastalığı, uzmanların dikkatini çeken bir konu haline geldi. Bu hastalık, geyikler arasında görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir durumdur. Ancak, insanlara bulaşıp bulaşmadığı hala netlik kazanmamıştır. Kuzey Amerika'da tespit edilen bu hastalık, geyiklerde farklı belirtilerle kendini gösterir ve insanların geyik eti tüketimi konusunda ciddi bir endişe kaynağı oluşturur. Peki zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri neler? Zombi Geyik hastalığı tedavisi var mı, bulaşıcı mı?
ABD'de ortaya çıkan zombi geyik hastalığı, son günlerde gündemin önemli bir maddesi haline geldi. Bilim insanları, bu hastalıkta yaşanan artış hakkında endişelerini dile getiriyor ve halkı uyarıyor.İşte zombi geyik hastalığına ilişkin merak edilen detaylar...
ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR?
ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı. Bilim insanları, geçen yıl boyunca ABD'de yüzlerce hayvanın "zombi geyik hastalığı"na yakalanmasının ardından bu hastalığın insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu. Ancak uzmanlar hastalığın "yavaş ilerleyen bir felaket" olduğu uyarısında bulundu ve devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı.
CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson The Guardian'a, "Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu" dedi. Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli.
İngiltere'de 1980 ve 1990'larda sığırların enfekte et ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4,4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti. Sığırlar için genellikle ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanlarda agresif belirtiler ve koordinasyon eksikliğine yol açıyor. 1995'ten bu yana 178 insan ölümü, insan varyantıyla ilişkilendirildi.
İNSANLAR TARAFINDAN TÜKETİLİYOR
Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de, her yıl CWD'yle enfekte 7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyordu. Bu rakamın her yıl yüzde 20 artması bekleniyordu. Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.
CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.
Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebilir Bu gelişme, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi.
Şirket, zoonotik hastalıkların yol açtığı epidemilerin, iklim değişikliği ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi. Grubun araştırmasına göre, 1963'le 2019 arasında epidemiler her yıl neredeyse yüzde 5, ölümlerse yüzde 9 arttı. Firma, "Bu yıllık artış oranları sürerse, analiz edilen patojenlerin 2050'de 2020'ye göre 4 kat daha fazla yayılma olayına ve 12 kat daha fazla ölüme yol açmasını bekliyoruz" uyarısında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Orman içindeki gizlenmiş yılanı 10 saniyede sadece yüksek IQ'su olanlar buluyor!
- 2 adet pet şişesi olan kurutma makinesi almıyor! Şipşak kupkuru çamaşırlar için...
- Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!
- Türklerin tarihte kazandığı 10 destansı zafer! ⚔️🇹🇷 Başarılarla dolu zümrüt sayfalar...
- FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?
- 1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi
- Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?
- Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede
- SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı
- Şemsiyeli ördek resimleri arasındaki 3 farkı 15 saniyede bulun!
- Kanuni Sultan Süleyman bu yemeğe bayılıyordu! 1400'lerden 2020'lere hala çok popüler
- 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları RESİMLİ 2024: En Yeni, En Güzel, En Anlamlı Sözler Sizlerle! Instagram, Facebook, X (Twitter)...