Mimar Sinan inşaatında, İbn-i Sina kemik erimesi tedavisinde kullandı! İşte tarihin önemli isimlerinin kullandığı nadir bulunan o besin…
Bir dönemin en önemli ilim ve bilim adamları olarak bilinen İbn-i Sina ve Mimar Sinan Kalsiyum kaynağı olarak bilinen besini kendi alanlarında ustalıkla kullandı. Mimar Sinan en büyük yapıtları için tercih ederken İbn-i Sina ise kalsiyum deposu ürünün kemik erimesine karşı oldukça etkili olduğundan bahsediyor. İşte tarihin iki önemli isminin de dikkatleri üzerine çektiği o değerli besin kaynağı…
Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın ortak ilgi alanı olan deve kuşu yumurtası, yüzyıllardır dikkat çeken bir besin olarak öne çıkıyor. Her iki önemli şahsiyetin de hayatlarında bu besine verdiği önem, günümüzde bile nadir bulunan bir malzeme olmasını sürdürüyor. Özellikle Mimar Sinan, yapılarında bu özel besini temel malzeme olarak tercih ederek benzersiz eserler ortaya koymuştu. İbn-i Sina ise, deve kuşu yumurtasını kalsiyum kaynağı olarak değerlendiriyor ve bu besinin kemik erimesine karşı etkili olabileceğini belirtiyordu.
Mimar Sinan'ın inşaat projelerinde kullanılan deve kuşu yumurtası, özellikle kabuğuyla dikkat çekiyordu. Kireç çözeltisi içeren bu yumurta kabuğu, cami içerisinde pire, örümcek ağı ve böceklerle mücadelede kullanılıyordu.
Aynı zamanda koku yayma özelliği ile de çevreyi koruyucu bir etki sağlıyordu. İbn-i Sina ise, yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle deve kuşu yumurtasını kemik sağlığı için öneriyordu. Kemik erimesini önlemeye yardımcı olan bu besin, vitamin kaybını engelleyerek kemik yapısını güçlendirebiliyordu.
DEVE KUŞU YUMURTASI HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR?
Deve kuşu yumurtasının kabuğu, geçmiş dönemlerde takı yapımında kullanılan bir malzeme olarak öne çıkıyordu.
Mimar Sinan, inşaatlarında deve kuşu yumurtasının kabuğunu kullanarak cami içinde pire, örümcek ağı ve böceklerle mücadele ederdi. Deve kuşu yumurtasının içerdiği kireç çözeltisi, etrafa yaydığı koku ile uzun süre böceklerden koruma sağlayabilirdi. Ayrıca kullanıldığı yerlere daha beyaz bir görünüm kazandırabilirdi.
İbn-i Sina, kemik hastalığına sahip bireylere deve kuşu yumurtasını tavsiye ederdi. Yüksek kalsiyum içeriğine sahip olan deve kuşu yumurtası, kemiklerdeki yapıyı güçlendirerek erime veya erken yaşta vitamin kaybını önleyebilirdi.
Deve kuşu yumurtası antioksidan içerdiği için vücut içindeki serbest radikallerin sayısını azaltabilir. Ayrıca bu besin, ağız içi yaraları ile diş çürümelerini önleyebilirdi.
Bu özellikleriyle deve kuşu yumurtası, Mimar Sinan ve İbn-i Sina gibi tarihî figürlerin ilgisini çekmiş ve farklı alanlarda kullanım bulmuştur.
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