Mimar Sinan inşaatında, İbn-i Sina kemik erimesi tedavisinde kullandı! İşte tarihin önemli isimlerinin kullandığı nadir bulunan o besin…

Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın ortak ilgi alanı olan deve kuşu yumurtası, yüzyıllardır dikkat çeken bir besin olarak öne çıkıyor. Her iki önemli şahsiyetin de hayatlarında bu besine verdiği önem, günümüzde bile nadir bulunan bir malzeme olmasını sürdürüyor. Özellikle Mimar Sinan, yapılarında bu özel besini temel malzeme olarak tercih ederek benzersiz eserler ortaya koymuştu. İbn-i Sina ise, deve kuşu yumurtasını kalsiyum kaynağı olarak değerlendiriyor ve bu besinin kemik erimesine karşı etkili olabileceğini belirtiyordu.