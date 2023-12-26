Marketlerden bu ürünleri alırken 2 kere düşünün! Uzmanlar uyardı

Pastorize edilmemiş sütler, içerisinde birçok patojenik organizma bulundurabilir. Çiğ sütün salmonella, listeria ve campylobacter gibi ciddi hastalıklara neden olabileceği konusunda insanları uyarılarda bulunuyor.

Bu nedenle çiğ süt tüketirken ürünün güvenilir kaynaklardan geldiğinden ve gıda güvenliği standartlarına uygun üretildiğinden emin olmak önemlidir.