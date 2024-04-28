Patatesin yanına bu meyveyi koyun! Olanlara inanamayacaksınız!

-Patatesleri, serin ve kuru bir ortamda saklamak önemlidir. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan, havalandırması iyi olan bir yer tercih edilmelidir. Bu, patateslerin tazeliğini ve kalitesini daha uzun süre koruyacaktır.

-Patateslerinizi sakladığınız yerin ışıktan uzak olmasına dikkat edin. Işık, patateslerin filizlenmesine ve yeşermesine neden olabilir. Dolap gibi karanlık bir yer tercih etmek, bu sorunu önleyebilir.