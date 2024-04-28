Bahar alerjisi nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Alerjenlerden Kaçınma: Polenlerin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak, pencereleri kapalı tutmak ve araç içinde polen filtreleri kullanmak gibi önlemler alınabilir.

Antihistaminik İlaçlar: Hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi semptomları hafifletmek için antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar reçetesiz olarak da temin edilebilir.

Burun Spreyleri: Burun tıkanıklığını gidermek ve burun akıntısını azaltmak için burun spreyleri kullanılabilir. Ancak bu spreylerin uzun süreli kullanımı burun tıkanıklığına neden olabilir, bu yüzden doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Göz Damlaları: Gözlerdeki kaşıntı ve sulanmayı azaltmak için antihistaminik göz damlaları kullanılabilir.

İmmünoterapi (Alerji Aşısı): Kronik ve şiddetli bahar alerjisi olan kişiler için, vücudun alerjene olan tepkisini azaltmak amacıyla immünoterapi veya alerji aşısı uygulanabilir. Bu tedavi, alerjene maruz kalmaya dayalı olarak vücudun alerjenlere tolerans geliştirmesini sağlar.

Herhangi bir tedaviyi başlamadan önce, bir doktora danışmak önemlidir. Doktor, bahar alerjisi semptomlarınızı değerlendirecek ve size en uygun tedavi seçeneklerini önerecektir.