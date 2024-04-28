Meğer sırrı buymuş! Türk kahvesine 1 tane buz atarsanız...

Türk kahvesinin lezzetini ve kıvamını korumak için cezve içerisine bir kalıp buz eklemek yeterlidir. Bu sayede kahve, geleneksel yöntemlerle pişirilmiş gibi lezzetli ve kıvamlı olur.

Ancak, bu işlem sırasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: Buzun erimesiyle oluşan su miktarını göz önünde bulundurarak kahvenin yoğunluğunu kontrol etmek önemlidir.