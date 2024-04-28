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Sivilceyi 1 gecede kurutuyor! Pürüzsüz cildin sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Sivilceyi 1 gecede kurutuyor! Pürüzsüz cildin sırrı...

Cilt bakımı, genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın temel adımlarından biridir. Ancak birçok kişi, kırışıklıkları önlemek ve cildi genç ve parlak tutmak için sayısız ürün kullanıyor. Ancak, bu hedeflere ulaşmanın aslında çok daha basit bir yolu var. Bu yöntem ile cildinizi sivilcelerden kurtarıp bebek gibi pürüzsüz gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

Sivilce, cilt sağlığını etkileyen ve estetik görüntüyü olumsuz yönde etkileyen yaygın bir sorundur. Ancak cilt bakım uzmanları, doğal ve etkili yöntemlerle sivilce sorununu hafifletmek veya önlemek için bir dizi öneride bulunuyor. İşte cildi pürüzsüz yapan yöntem...

SALİSİLİK ASİT MUCİZESİ!

Doktor Mahsa Saleki'ye göre cildinizin genç, dolgun ve kırışıksız kalmasına yardımcı olmak için tek bir ürüne ihtiyacınız var.

Dr. Saleki, en önemli tavsiyelerinden birinin ciltte saf salisilik asit kullanmak olduğunu söyledi. Saf salisilik asit, eksfoliyant ve antiinflamatuar olarak çalışarak cildinizin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

Aynı zamanda bu malzeme aşırı yağ ve ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza bile yardımcı olabilir.

SİVİLCELERİ YOK EDİYOR!

HealthLine'a göre saf salisilik asit aynı zamanda hafif sivilceler için de iyi bilinen bir tedavidir.

Saf salisilik asidin bulunabileceği en kolay yer ise aspirindir. Ancak kendi cildinizde denemeye karar verirseniz, bazı kişilerin aspirine karşı alerjik reaksiyonları olabileceğinden önce bir yama testi yapmalısınız.

ÖNCE TEST EDİN!

Yama testiniz net çıkarsa ürünü yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için birkaç tablet aspirini ezin ve bir çorba kaşığı ılık suyla karıştırarak bir macun hazırlayın.

10-15 DAKİKA BEKLETİN!

Yüzünüzü normal şekilde yıkayın ve ardından macunu doğrudan cildinize uygulayın. Akne tedavisi için HealthLine, iyice durulamadan ve ardından normal nemlendiricinizi sürmeden önce macunun etkilenen bölgelerde 10 ila 15 dakika beklemesini önerir.

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