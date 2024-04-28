Sivilceyi 1 gecede kurutuyor! Pürüzsüz cildin sırrı...

SALİSİLİK ASİT MUCİZESİ!

Doktor Mahsa Saleki'ye göre cildinizin genç, dolgun ve kırışıksız kalmasına yardımcı olmak için tek bir ürüne ihtiyacınız var.

Dr. Saleki, en önemli tavsiyelerinden birinin ciltte saf salisilik asit kullanmak olduğunu söyledi. Saf salisilik asit, eksfoliyant ve antiinflamatuar olarak çalışarak cildinizin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

Aynı zamanda bu malzeme aşırı yağ ve ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza bile yardımcı olabilir.