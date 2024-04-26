Şifa deposu: Şeftali çekirdeğinin mucizevi faydaları!

Ayrıca, sürekli öksürük şikayeti olanlar için şeftali çekirdeği içindeki yemişin kaynatılarak suyunun içilmesi öneriliyor. Bu sayede öksürük azalıyor.

Baş ağrısına iyi geldiği bilinen şeftali çekirdeği, birkaç tane ezilerek suyunun çıkarılması ve bu suyun kulağa damlatılmasıyla da baş ağrısını hafifletiyor.