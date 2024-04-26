Lezzetlisini seçmek bu kadar kolaymış! Karpuz ve kavun seçmenin püf noktası...

Karpuz ve kavunun sağlıklı ve lezzetli olması için ağırlığına dikkat etmek önemlidir. Hacimlerine göre daha ağır olanlar, genellikle daha sulu ve tatlı olurlar.

Dolayısıyla, seçtiğiniz meyvenin ağırlığını kontrol etmek, tatlı ve sulu bir lezzet elde etmenize yardımcı olabilir.