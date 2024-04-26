Mutfağınızdaki o eşya meğer bakteri yuvasıymış! Tuvaletten bile daha kirli...

Ayrıca, mikrodalga fırının veya kaynatmanın bakterileri öldürmede yeterli olmadığı ve hatta daha fazla mikrobun yerleşmesine yol açabileceği belirlendi.

Araştırmayı yöneten Almanya'daki Furtwangen Üniversitesi'nden mikrobiyolog Profesör Markus Egert, ekibinin bulduğu bazı bakterilerin çocuklara ve yaşlılara zarar verebileceğini ifade etti.