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Mutfağınızdaki o eşya meğer bakteri yuvasıymış! Tuvaletten bile daha kirli...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Mutfağınızdaki o eşya meğer bakteri yuvasıymış! Tuvaletten bile daha kirli...

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, bazı evlerde göz ardı edilen ve uzun süre kullanılan mutfak süngerlerinin aslında evin en kirli eşyası olabileceğini ortaya koydu. Araştırma sonuçları, bilim insanlarını dahi şaşırttı. Meğer her evde bulunan bu eşya, milyonlarca bakteri barındırıyormuş...

Araştırmalar, mutfak süngerlerinin mikroplar için kolay bir üreme alanı haline gelebileceğini gösterdi. İyi kullanılan bir mutfak süngerinin yaklaşık beş trilyon bakteriye ev sahipliği yapabileceği ve hatta tuvalet atıklarından daha kirli olabileceği ortaya çıktı.

Ayrıca, mikrodalga fırının veya kaynatmanın bakterileri öldürmede yeterli olmadığı ve hatta daha fazla mikrobun yerleşmesine yol açabileceği belirlendi.

Araştırmayı yöneten Almanya'daki Furtwangen Üniversitesi'nden mikrobiyolog Profesör Markus Egert, ekibinin bulduğu bazı bakterilerin çocuklara ve yaşlılara zarar verebileceğini ifade etti.

Profesör Egert, mutfak süngerlerinin mikrobiyal yaşamın sıcak noktaları olduğunu vurgulayarak, ıslak ve sıcak mutfak ortamında saklanmaları nedeniyle kir ve yemek artıklarının bakterilere besin sağladığını belirtti.

Profesör Egert şunları ekledi: "Bir santimetreküp sünger dokusu, dünyada yaşayan insan sayısının yedi ila sekiz katı kadar bakteri içeriyor. Bu nedenle, 'kirli eski dostunuzu' çok uzun süre tutmak yerine, özellikle de evde hasta veya yaşlı insanlar varsa, düzenli olarak değiştirmelisiniz."

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