26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Araştırmayla kanıtlandı! Günde 2 bardağı kalp krizini önlüyor...

Araştırmayla kanıtlandı! Günde 2 bardağı kalp krizini önlüyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
ABONE OL
Araştırmayla kanıtlandı! Günde 2 bardağı kalp krizini önlüyor...

Kalp krizi, kalbin belirli bir bölgesine kan akışının ani olarak kesilmesi sonucu o bölgenin dokusunun hasar görmesi durumudur. Genellikle damar tıkanıklığına bağlı olarak gelişir ve kalp kasının o bölgedeki kan akışı kesildiğinde, hücreler oksijen ve besin maddeleri alamazlar. Ancak sağlıklı beslenerek bu durumun önüne geçebiliriz. İşte kalp krizi riskini sıfırlayan besin önerisi...

Bir araştırmaya göre vişne suyu tüketmek felç veya kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bunun nedeni, meyve suyunun, kan basıncını ve kolesterolü düşüren ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyan polifenoller adı verilen sağlıklı bitki bileşikleri açısından zengin olmasıdır.

Nutrients dergisinde yayınlanan bulgular aynı zamanda bu içeceği tüketenlerin ciddi hastalıkları tetikleyen iltihaplanma ve oksidatif strese daha az eğilimli olduğunu da ortaya çıkardı.

12 haftalık bir süre boyunca ya günde 480 ml meyve suyu ya da kontrol içeceği tükettiler.Vişne suyunun "kötü kolesterolü" veya LDL'yi (düşük yoğunluklu lipoprotein) yüzde 11 oranında azalttığı keşfedildi.

Beslenme uzmanı Dr. Sheau Ching Chai şunları söyledi: "Bulgularımız vişne suyunun kalp-sağlıklı bir beslenmeye iyi bir katkı olabileceğini gösteriyor."

Şöyle devam etti: "Sonuçta, vişne grubundaki katılımcılar, sistolik kan basıncı ve LDL kolesterolünün yanı sıra, CRP ve MDA biyobelirteçleri de dahil olmak üzere, iltihaplanma ve oksidatif stresi gösteren kandaki belirli maddelerin seviyelerinde kontrol grubuna oranla daha düşük seviyelere sahipti."

Yüksek tansiyon ve kolesterol düzeyleri, kalp krizi, felç dünya çapında en büyük ölüm sebeplerinden biri olan kalp-damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına katkıda bulunan iki büyük faktördür.

Diğer meyve suları ve içeceklerle karşılaştırıldığında, kilo almayı önlemek istiyorsanız vişne suyu da daha iyi olabilir. Ancak çalışmada katılımcıların vücut ağırlığını, insülin düzeylerini veya insülin direncini değiştirdiğine dair bir veri yoktu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA