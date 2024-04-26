Araştırmayla kanıtlandı! Günde 2 bardağı kalp krizini önlüyor...

Beslenme uzmanı Dr. Sheau Ching Chai şunları söyledi: "Bulgularımız vişne suyunun kalp-sağlıklı bir beslenmeye iyi bir katkı olabileceğini gösteriyor."

Şöyle devam etti: "Sonuçta, vişne grubundaki katılımcılar, sistolik kan basıncı ve LDL kolesterolünün yanı sıra, CRP ve MDA biyobelirteçleri de dahil olmak üzere, iltihaplanma ve oksidatif stresi gösteren kandaki belirli maddelerin seviyelerinde kontrol grubuna oranla daha düşük seviyelere sahipti."