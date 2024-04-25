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Uzmanı açıkladı: Uyurken bu kıyafetleri giymek sağlığa zarar veriyor!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Uzmanı açıkladı: Uyurken bu kıyafetleri giymek sağlığa zarar veriyor!

Baharın gelmesine rağmen geceler hala soğuk olabiliyor ve bu da birçok insanın sıcak kalmak için uyurken ek kıyafetler giymesine neden oluyor. Sağlık uzmanı Dr. Deborah Lee, gece boyunca hangi kıyafetleri giymenin zararlı olduğunu anlattı. İşte haberin detayları...

Birçok kişi üşümemek için uyurken ek kıyafetler giyiyor. Bir sağlık uzmanı, gece boyunca hangi kıyafetleri giymenin zararlı olduğunu anlattı. Meğer uyurken bu kıyafetleri giymek çok zararlıymış...

"KAN DOLAŞIMINI ENGELLİYOR"

Dr. Deborah Lee konuya ilişkin şunları söyledi: "Yatarken çorap giymek, özellikle uzun süre çorapla kalacağınız için, özellikle çoraplar çok sıkı olduğunda kan dolaşımını azaltabilir."

"Yapılacak en iyi şey, pijamalarınızın ya da uyuduğunuz şeyin çorapların arasına sıkışmamasını, böylece onları daha da sıkmamasını sağlamaktır. Diğer bir seçenek de kan dolaşımının normal şekilde devam etmesinin sağlanması için normalden bir beden büyük çorap giymek olabilir."

Uzman, çorapların E.coli gibi bakterileri de taşıyabileceği ve tüm gün giydiğiniz çoraplarla yatağa girmenin muhtemelen enfeksiyon riskini artıracağı konusunda uyarıyor.

DAR PİJAMA

Uzman şunları söyledi:

"Çorap durumuna benzer şekilde, dar giysiler dolaşımı ve kan akışını kısıtlayabilir, bu da daha kötü bir gece uykusuna ve rahatsızlığa neden olarak sizi uyandırma potansiyeline sahip olabilir.

Giysiler ne kadar sıkı olursa, uykunuzda hareket etme olasılığınız o kadar azalır, bu da uykunuz sırasında rahat edemeyebileceğiniz anlamına gelir. Uyurken sıcaklığınız doğal olarak yükselmeli ve pijama giymek vücut sıcaklığınızı yükseltebilir.

Lee ayrıca şunu tavsiye etti: "Pijama giyiyorsanız, polardan kaçının ve onun yerine pamuklu bir şeyler tercih edin."

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