Uzmanı açıkladı: Uyurken bu kıyafetleri giymek sağlığa zarar veriyor!

"KAN DOLAŞIMINI ENGELLİYOR"

Dr. Deborah Lee konuya ilişkin şunları söyledi: "Yatarken çorap giymek, özellikle uzun süre çorapla kalacağınız için, özellikle çoraplar çok sıkı olduğunda kan dolaşımını azaltabilir."

"Yapılacak en iyi şey, pijamalarınızın ya da uyuduğunuz şeyin çorapların arasına sıkışmamasını, böylece onları daha da sıkmamasını sağlamaktır. Diğer bir seçenek de kan dolaşımının normal şekilde devam etmesinin sağlanması için normalden bir beden büyük çorap giymek olabilir."

Uzman, çorapların E.coli gibi bakterileri de taşıyabileceği ve tüm gün giydiğiniz çoraplarla yatağa girmenin muhtemelen enfeksiyon riskini artıracağı konusunda uyarıyor.