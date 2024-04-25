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Kolesterol nasıl düşer? LDL kolesterolü düşürmenin en basit yolu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Kolesterol nasıl düşer? LDL kolesterolü düşürmenin en basit yolu...

Kolesterol, vücut için önemli bir maddedir ve hücre zarları, hormon üretimi ve sindirim için gereklidir. Ancak yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalığı riskini artırabilir. İşte kölü kolesterolü kontrol altına almak için öneriler...

"Kötü" kolesterol olarak bilinen LDL (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein) kolesterol, kan dolaşımında taşınan ve arterlerin iç yüzeyine plak birikimine neden olan bir tür kolesterol çeşididir. LDL kolesterol, arterlerde plak oluşumunu teşvik ederek arterlerin daralmasına ve sertleşmesine yol açabilir. Bu durum, kalp krizi, inme ve diğer kalp damar hastalıklarının riskini artırabilir.

Sağlıklı Beslenme: Düşük yağlı ve düşük kolesterol içeren bir diyet uygulayın. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllı ürünler ve protein kaynaklarına yer verin. Doymuş ve trans yağ asitlerinden kaçının. Balık, fındık, zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynakları tüketin.

Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapın veya haftada en az 75 dakika yüksek yoğunlukta aerobik egzersiz yapın. Egzersiz yapmak LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterol seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

Kilo Kontrolü: Sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyun. Fazla kiloları vermek, kolesterol seviyelerini kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.

Sigara ve Alkol Tüketiminden Kaçının: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi kolesterol seviyelerini olumsuz etkileyebilir. Bu alışkanlıklardan uzak durmak önemlidir.

Düzenli Kontroller: Kolesterol seviyelerinizi düzenli olarak kontrol ettirin. Doktorunuzla birlikte kolesterol hedeflerinizi belirleyin ve uygun tedavi planını oluşturun.

İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda yaşam tarzı değişiklikleri yeterli olmayabilir. Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanın ve reçete edilen dozları takip edin.

ÖNEMLİ NOT: Kolesterol seviyelerini kontrol altına almak için bu önlemleri uygulamak, kalp sağlığınızı korumak için önemlidir. Ancak herhangi bir tedavi planı oluşturmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

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