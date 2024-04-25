Kolesterol nasıl düşer? LDL kolesterolü düşürmenin en basit yolu...

Sağlıklı Beslenme: Düşük yağlı ve düşük kolesterol içeren bir diyet uygulayın. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllı ürünler ve protein kaynaklarına yer verin. Doymuş ve trans yağ asitlerinden kaçının. Balık, fındık, zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynakları tüketin.

Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapın veya haftada en az 75 dakika yüksek yoğunlukta aerobik egzersiz yapın. Egzersiz yapmak LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterol seviyelerini artırmaya yardımcı olur.