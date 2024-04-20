Bu bitki her derde deva! Romatizma ağrısını söküp atıyor...

İşte havlıcan otunun kullanımı:

Havlıcan otunu taze ya da kuru olarak bulabilirsiniz. Taze havlıcan otunu doğrudan yemeklerinizde veya salatalarda kullanabilirsiniz. Kuru havlıcan otunu ise çay olarak tüketebilirsiniz.

Havlıcan otu çayı hazırlamak için, bir su bardağı kaynar suya 1 tatlı kaşığı kuru havlıcan otu ekleyin.

Ardından, demlenmesi için yaklaşık 5-10 dakika bekleyin.