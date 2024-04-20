Kalpten Cilde, Sindirim Sisteminden Kolesterole Kadar Mucizevi Ürün: Yemeklerine Biraz Katmanız Yeterli

Avokado, sadece lezzetiyle değil, besin değeriyle de öne çıkan bir meyve. Son yıllarda popülerliği artan avokado yağı da, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasına girmeye başladı. Peki avokado yağını diğer yağlardan ayıran nedir? Bu yazıda, avokado yağının mutfaktaki çok yönlülüğünün yanı sıra sunduğu sağlık faydalarını da inceleyeceğiz.