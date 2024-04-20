Mışıl mışıl uyutuyor! Uyku sorunu yaşayanlar 1 dilim tüketin...

Uykusuzluk, pek çok insanın hayatında zaman zaman karşılaştığı bir sorundur. Bu durum, uyku kalitesinin düşmesine, gün içinde konsantrasyon kaybına ve yorgunluğa yol açabilir. Yorgunluk veya stres nedeniyle meydana gelen geçici uyku problemlerini hafifletmek için ise bazı doğal yöntemler bulunmaktadır. İşte detaylar...