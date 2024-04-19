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Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin! Bakın nelere sebep oluyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin! Bakın nelere sebep oluyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sofralarımızı renklendiren meyvelerden biri de erik. Özellikle yeşil erik, tuzla buluştuğunda adeta vazgeçilmez bir lezzete dönüşüyor. Ancak eriği bu şekilde yemek sanılan kadar masum değil. İşte tuzlu erik hakkında şaşırtan detay...

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan erik, sağlık açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. İçeriğindeki A, B1, B2, B3, B6, C ve E vitaminleriyle adeta şifa deposudur.

Düşük kalori içeriği, diyet yapanlar için ideal bir seçenek olmasının yanı sıra, sindirim sistemini düzenleyici ve idrar söktürücü özellikleriyle de ön plana çıkar. Sindirim sistemi problemlerine iyi gelirken, kabızlık gibi sorunların hafifletilmesinde etkili bir rol oynar.

Eriğin tuzla tüketilmesi ise bazı sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Diyabet hastaları için taze erik tüketimi önerilirken, tuzun hipertansiyon riskini artırabileceği ve böbrek sağlığına zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, taze eriği tuz ile tüketmekten kaçınılmalı ve sağlığa olan faydalarından tam olarak yararlanılmalıdır.

Yeşil eriğin tuzla tüketimi, özellikle hipertansiyonu tetikleyebilir ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, eriği mümkün olduğunca tuzsuz veya tuz miktarı azaltılmış şekilde tüketmek, sağlığın korunması açısından önemlidir.

Sağlığınızı korumak ve eriğin sağlık faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için, taze eriği tuzla değil, doğal haliyle veya farklı şekillerde tüketmeye özen gösterin. Bu sayede, yaz meyvelerinin lezzetinden ve faydalarından tam olarak yararlanabilirsiniz.

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