Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin! Bakın nelere sebep oluyor...

Eriğin tuzla tüketilmesi ise bazı sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Diyabet hastaları için taze erik tüketimi önerilirken, tuzun hipertansiyon riskini artırabileceği ve böbrek sağlığına zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, taze eriği tuz ile tüketmekten kaçınılmalı ve sağlığa olan faydalarından tam olarak yararlanılmalıdır.