1 ayda tığ gibi yapıyor! Kilo verdiren kahve tarifi...
Tarçın, yüzyıllardır tıbbi ve geleneksel kullanımlarda popüler olan bir baharattır. İştahı bastırma özelliğiyle bilinen tarçın, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek ani açlık krizlerini önler. Bu da diyet sürecinde kontrolsüz atıştırmalıkları azaltmaya yardımcı olur. İşte yağ yakıcı kahve tarifi...
Kahve, dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri ve birçok kişi için güne başlamanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Kahvenin enerji verici etkisi ve karakteristik tadı, onu popüler bir içecek haline getirirken, sağlık üzerinde de bazı etkileri bulunmaktadır. İşte detaylar...
YAĞLARI CAYIR CAYIR YAKIYOR!
Cezvenin içerisinde bir fincan su ekleyin. 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve bir çay kaşığı tarçın koyun. Ardından ısınıp köpürmesini bekleyin ve fincanınıza alıp tüketin. Eğer herhangi bir mide sorunu yaşamıyorsanız bu tarifi sabah aç karna deneyebilirsiniz. Bir diğer tarif ise şu şekilde:
İşte evde yapabileceğiniz basit bir yağ yakıcı kahve tarifi:
Malzemeler:
1 fincan siyah kahve
1 tatlı kaşığı organik hindistancevizi yağı
1/2 çay kaşığı toz tarçın
Bir tutam acı kırmızı biber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Bir fincan siyah kahveyi hazırlayın. İsterseniz filtre kahve veya Türk kahvesi olarak da yapabilirsiniz.
Hazırladığınız kahveye, 1 tatlı kaşığı organik hindistancevizi yağı ekleyin. Hindistancevizi yağı, metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını desteklemeye yardımcı olabilir.
Ardından, 1/2 çay kaşığı toz tarçını da ekleyin. Tarçın, kan şekeri seviyelerini dengeleyebilir ve iştahı bastırabilir.
İsteğe bağlı olarak bir tutam acı kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Acı biber, metabolizmayı hızlandırabilir ve yağ yakımını artırabilir.
Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yağ yakıcı kahvenizi hazır hale getirin.
Bu yağ yakıcı kahveyi sabahları veya antrenman öncesi içebilirsiniz. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu varsa veya düzenli olarak tüketiyorsanız, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.
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