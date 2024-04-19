1 ayda tığ gibi yapıyor! Kilo verdiren kahve tarifi...

Yapılışı:

Bir fincan siyah kahveyi hazırlayın. İsterseniz filtre kahve veya Türk kahvesi olarak da yapabilirsiniz.

Hazırladığınız kahveye, 1 tatlı kaşığı organik hindistancevizi yağı ekleyin. Hindistancevizi yağı, metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını desteklemeye yardımcı olabilir.

Ardından, 1/2 çay kaşığı toz tarçını da ekleyin. Tarçın, kan şekeri seviyelerini dengeleyebilir ve iştahı bastırabilir.

İsteğe bağlı olarak bir tutam acı kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Acı biber, metabolizmayı hızlandırabilir ve yağ yakımını artırabilir.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yağ yakıcı kahvenizi hazır hale getirin.

Bu yağ yakıcı kahveyi sabahları veya antrenman öncesi içebilirsiniz. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu varsa veya düzenli olarak tüketiyorsanız, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.