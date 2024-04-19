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Sokak usulü mısır tarifi! Tencereye 1 kaşık ekleyin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Sokak usulü mısır tarifi! Tencereye 1 kaşık ekleyin...

Haşlanmış mısır, hem lezzetli bir atıştırmalık olarak hem de sağlığa birçok fayda sağlayan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olan sütlü mısır, evde kolaylıkla hazırlanabilir. İşte tadı damağınızda kalacak mısır tarifi...

Sütlü mısır, sokaklarda yürürken burnumuza gelen o enfes kokusuyla hepimizi cezbetmiş bir sokak klasiği. Ancak artık bu lezzeti evde yakalamak mümkün. Üstelik sağlığa da bir dizi faydası bulunuyor. Peki, mısır nasıl haşlanır? İşte yapılışı...

İŞTE TARİFİ

Malzemeler:

Süt mısır

1 kaşık şeker

Mısır yaprağı

Yapılışı:

Mısırları temizleyip soyun ve düdüklü tencereye sığması için ikiye bölün.

Düdüklü tencerenin altına birkaç adet mısır yaprağı yerleştirerek mısırın pişerken harika bir aroma kazanmasını sağlayın.

Mısırları düdüklüye yerleştirin ve üzerlerine bir kaşık şeker ekleyin.

Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve düdüklünün kapağını kapatın.

Su kaynamaya başladığında düdüğü kapatın ve mısırları yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

Mısırlar piştikten sonra tuz ekleyerek servis yapın. İsteğe bağlı olarak tereyağı da ekleyebilirsiniz.

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