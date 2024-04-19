Sokak usulü mısır tarifi! Tencereye 1 kaşık ekleyin...

Sütlü mısır, sokaklarda yürürken burnumuza gelen o enfes kokusuyla hepimizi cezbetmiş bir sokak klasiği. Ancak artık bu lezzeti evde yakalamak mümkün. Üstelik sağlığa da bir dizi faydası bulunuyor. Peki, mısır nasıl haşlanır? İşte yapılışı...