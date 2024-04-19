Tüketene hastalık uğramıyor! Kolajen deposu...

-Kelle paça, içeriğinde bulunan vitaminler, mineraller ve besin maddeleri ile bağışıklık sistemini destekleyebilir. Özellikle kuzu veya dana eti, demir ve çinko gibi bağışıklık sistemini güçlendiren mineralleri içerir.

-İçeriğinde bulunan kollajen ve proteinler, saç ve tırnakların güçlenmesine ve sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunabilir.

Ancak, kelle paça yüksek miktarda kolesterol ve doymuş yağ içerebilir, bu nedenle yüksek kolesterole sahip olanlar veya kalp-damar hastalıkları riski taşıyanlar için dikkatli tüketilmelidir. Ayrıca, hazırlanması uzun bir süreç gerektirdiğinden hijyenik koşullarda hazırlanması önemlidir. Beslenme uzmanına danışarak kelle paça tüketimi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.