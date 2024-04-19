Egzama nasıl geçer? Egzama nedenleri ve belirtileri...

İşte egzama nedenleri ve belirtileri:

Nedenler:

Genetik Yatkınlık: Egzama genellikle ailede egzama, astım veya alerji öyküsü olan kişilerde daha sık görülür. Genetik faktörler, egzamanın gelişiminde önemli bir rol oynar.

Cilt Bariyerinin Zayıflığı: Cilt bariyerinin zayıflığı, çevresel etkilere karşı cildin savunmasız hale gelmesine ve egzama gelişimine yol açabilir. Bu zayıflık genellikle cildin doğal nem dengesinin bozulmasıyla ilişkilidir.

Çevresel Faktörler: Egzama semptomlarını tetikleyebilecek çeşitli çevresel faktörler bulunur. Bunlar arasında alerjenler (örneğin, ev tozu akarları, hayvan tüyleri, polen), kimyasallar (örneğin, deterjanlar, parfümler), aşırı sıcaklık ve nem, terleme, stres ve cilt enfeksiyonları yer alır.

İmmünolojik Faktörler: İmmünolojik yanıtın anormal olması, egzamanın gelişiminde rol oynayabilir. Bağışıklık sistemi, vücutta inflamasyon ve alerjik tepkilerin oluşmasında önemli bir rol oynar.

Belirtiler:

Kızarıklık: Egzama genellikle cildin kızarmasıyla başlar. Kızarıklık genellikle kaşıntıyla birlikte görülür.

Kaşıntı: Egzama en yaygın belirtilerden biri olan şiddetli kaşıntıya neden olabilir. Kaşıntı, özellikle gece ve uyumadan önce daha belirgin olabilir.

Kuruluk: Egzama, cildin kurumasına ve çatlamasına neden olabilir. Kuruluk, cilt bariyerinin zayıflamasından kaynaklanır.

Kabarcıklar ve Kuru Alanlar: Egzama, ciltte kabarcıklar, kuru alanlar, kabuklanma ve çatlaklarla birlikte seyredebilir. Bu belirtiler, cildin inflamasyonu ve reaksiyonuyla ilişkilidir.

Sulu Akıntı: Egzama, kabarcıkların patlaması sonucu sulu akıntıya neden olabilir. Bu akıntı, cildin iltihaplanmasının bir sonucudur ve enfeksiyon riskini artırabilir.