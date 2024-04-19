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Egzama nasıl geçer? Egzama nedenleri ve belirtileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Egzama nasıl geçer? Egzama nedenleri ve belirtileri...

Egzama, cildin kızarıklık, kaşıntı, kuruluk ve kabarcıklarla birlikte inflamasyona yol açan bir dizi cilt durumunu tanımlar. Genellikle atopik dermatit olarak da adlandırılan egzama, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, egzama nasıl geçer? İşte detaylar...

Egzama tedavisi, semptomların hafifletilmesi ve cildin sağlıklı bir şekilde iyileştirilmesi için çeşitli yöntemler içerir. İşte egzama tedavisi ve semptomları hafifletmek için önerilen bazı yöntemler...

Kortizon Dışı Bağışıklık Sistemini Baskılayıcı İlaçlar: Egzama tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, bağışıklık sistemini baskılayarak inflamasyonu azaltabilir. Bu ilaçlar, egzamanın şiddetli semptomlarını kontrol etmek için kullanılabilir.

Islak Pansumanlar: Islak pansumanlar, cildin nemlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olabilir. Özellikle cildin kuruluğunu ve kaşıntıyı hafifletmek için kullanılırlar.

Lokal Kortikosteroidli Pomadlar: Lokal kortikosteroidler, cildin iltihaplanmasını ve kaşıntıyı azaltabilir. Egzama semptomlarını hafifletmek için doğrudan cilde uygulanırlar.

Nötral Sabunlar ve Bariyer Kremler: Egzama semptomlarını kontrol altına almak için cilt dostu ve nötral pH'lı sabunlar kullanılabilir. Ayrıca, bariyer kremleri de cildin nemlenmesine ve korunmasına yardımcı olabilir.

Nemlendiriciler: Egzama semptomlarını hafifletmek için düzenli olarak nemlendirici kullanmak önemlidir. Nemlendiriciler, cildin kuruluğunu önleyebilir ve kaşıntıyı azaltabilir.

Egzama Eldivenleri ve Egzama Şampuanları: Ellerde egzama durumunda, özellikle kimyasallardan korunmak için egzama eldivenleri kullanılabilir. Ayrıca, özel olarak formüle edilmiş egzama şampuanları da saç egzamasının yönetimine yardımcı olabilir.

Saç egzamasının tedavisi için salisilik asit ve topikal steroidler gibi ilaçlar kullanılabilir. Eğer enfeksiyon oluşmuşsa, doktorunuz ağızdan antibiyotikler reçete edebilir. Ancak, egzama tedavisi kişisel ihtiyaçlara göre değişebilir, bu nedenle en uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için bir dermatolog veya cilt uzmanına danışmak önemlidir.

İşte egzama nedenleri ve belirtileri:

Nedenler:

Genetik Yatkınlık: Egzama genellikle ailede egzama, astım veya alerji öyküsü olan kişilerde daha sık görülür. Genetik faktörler, egzamanın gelişiminde önemli bir rol oynar.

Cilt Bariyerinin Zayıflığı: Cilt bariyerinin zayıflığı, çevresel etkilere karşı cildin savunmasız hale gelmesine ve egzama gelişimine yol açabilir. Bu zayıflık genellikle cildin doğal nem dengesinin bozulmasıyla ilişkilidir.

Çevresel Faktörler: Egzama semptomlarını tetikleyebilecek çeşitli çevresel faktörler bulunur. Bunlar arasında alerjenler (örneğin, ev tozu akarları, hayvan tüyleri, polen), kimyasallar (örneğin, deterjanlar, parfümler), aşırı sıcaklık ve nem, terleme, stres ve cilt enfeksiyonları yer alır.

İmmünolojik Faktörler: İmmünolojik yanıtın anormal olması, egzamanın gelişiminde rol oynayabilir. Bağışıklık sistemi, vücutta inflamasyon ve alerjik tepkilerin oluşmasında önemli bir rol oynar.

Belirtiler:

Kızarıklık: Egzama genellikle cildin kızarmasıyla başlar. Kızarıklık genellikle kaşıntıyla birlikte görülür.

Kaşıntı: Egzama en yaygın belirtilerden biri olan şiddetli kaşıntıya neden olabilir. Kaşıntı, özellikle gece ve uyumadan önce daha belirgin olabilir.

Kuruluk: Egzama, cildin kurumasına ve çatlamasına neden olabilir. Kuruluk, cilt bariyerinin zayıflamasından kaynaklanır.

Kabarcıklar ve Kuru Alanlar: Egzama, ciltte kabarcıklar, kuru alanlar, kabuklanma ve çatlaklarla birlikte seyredebilir. Bu belirtiler, cildin inflamasyonu ve reaksiyonuyla ilişkilidir.

Sulu Akıntı: Egzama, kabarcıkların patlaması sonucu sulu akıntıya neden olabilir. Bu akıntı, cildin iltihaplanmasının bir sonucudur ve enfeksiyon riskini artırabilir.

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