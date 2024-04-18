Vücudunuzun Feryadını Dinleyin: Cilt lekelerinin suçlusu meğer oymuş! Bir kez tüketilmesi yetiyor

Vücudumuz, tıpkı karmaşık bir makine gibi çalışır ve her bir parça, kusursuz bir işleyiş için hayati önem taşır. Bu parçaların en önemlilerinden biri olan vitaminler, eksiklikleri halinde çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. A vitamini de bu eksikliklerin en kritiklerinden biridir.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ciltte Kuruluk ve Pul Pul Dökülme: A vitamini, cildin nemini korumak ve yenilenmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Eksikliği halinde cilt kurur, pul pul dökülmeler ve kaşıntılar ortaya çıkabilir.