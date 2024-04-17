Pet şişelerdeki plastik disk bakın ne işe yarıyor!

Pet şişelerin altındaki plastik disk, genellikle fark edilmeyen ancak oldukça işlevsel bir parçadır. Bu disk, şişenin içindeki gazın ve basıncın dengelenmesine yardımcı olan bir bileşendir. Özellikle gazlı içeceklerde, içerideki gazın şişede kalmasını ve tazelik ile lezzetin korunmasını sağlar.