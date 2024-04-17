Boğaz ağrısı için limonu böyle tüketin! Anında iyileştiriyor...

Limonlu su hazırlamak oldukça kolaydır. Sıcak veya kaynar suya bir limon sıkın ve isteğe bağlı olarak biraz şeker ekleyebilirsiniz.

Limonlu Su: Bir bardak ılık suya taze sıkılmış limon suyu ekleyerek içmek, boğaz ağrısını hafifletebilir. Limon suyu, ılık su ile karıştırıldığında boğazı yatıştırıcı bir etkiye sahip olabilir.

Limonlu Ballı Çay: Bir bardak ılık çaya birkaç dilim limon ve bir çay kaşığı bal ekleyerek içmek, boğaz ağrısına iyi gelebilir. Balın doğal antibakteriyel özellikleri ve limonun C vitamini içeriği ile birleşerek etkili bir tedavi oluşturabilir.