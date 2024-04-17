Lavanta yağı nasıl kullanılır? Lavanta yağının bilmediğiniz 10 faydası

Lavanta yağı, doğal bir yağ olarak hem tıbbi hem de kozmetik amaçlar için kullanılan çok yönlü bir üründür. İşte lavanta yağının bilinmeyen 10 faydası:

Stres Azaltıcı: Lavanta yağı, kokusuyla stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Rahatlatıcı etkisiyle bilinir ve aromaterapi uygulamalarında sıkça kullanılır.

Uyku Kalitesini Artırıcı: Lavanta yağı, uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Yatmadan önce birkaç damla lavanta yağı solumak veya yastığınıza damlatmak, daha iyi bir uyku sağlayabilir.

Baş Ağrısı Giderici: Lavanta yağı, baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Alın bölgesine hafifçe masaj yaparak veya buhar inhalasyonu yöntemiyle kullanılabilir.

Anti-inflamatuar Özellikler: Lavanta yağının anti-inflamatuar özellikleri vardır, bu nedenle ciltteki tahrişleri ve hafif yanıkları hafifletebilir.