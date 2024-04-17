Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ve nedenleri...
Gül hastalığı, genellikle açık tenli kişilerde görülen yaygın bir cilt sorunudur. Bu hastalık, ciltte kırmızı, pullu ve kaşıntılı lezyonlarla karakterizedir. Gül hastalığı, psöriyazis olarak da adlandırılır ve genellikle stres, enfeksiyonlar, ilaçlar veya cilt hasarı gibi çeşitli tetikleyicilerden etkilenir.
Gül hastalığı, genellikle açık tenli kişilerde görülen yaygın bir cilt sorunudur. Bu hastalık, ciltte kırmızı, pullu ve kaşıntılı lezyonlarla karakterizedir. Gül hastalığı, psöriyazis olarak da adlandırılır ve genellikle stres, enfeksiyonlar, ilaçlar veya cilt hasarı gibi çeşitli tetikleyicilerden etkilenir.
Gül Hastalığı: Belirtileri ve Nedenleri
Gül hastalığı, genellikle yüzün orta kısmında kızarıklık ve şişme ile kendini gösteren bir deri hastalığıdır. Bu hastalığın belirtileri arasında, burun çevresi ve elmacık kemiklerinde kılcal damarlarda genişleme ve kızarıklık, sivilce ve kabarcıklar bulunur. İlerleyen durumlarda, ciltte kalıcı kızarıklıklar ve lekeler meydana gelebilir. Hastalar, bu belirtilerle birlikte dermatologlara başvurmalıdır.
Rozasea olarak da adlandırılan gül hastalığı, her yaşta görülebilen bir cilt sorunudur ancak genellikle kadınlarda daha yaygındır. Belirli tetikleyicilerden kaçınmak, hastalığın semptomlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, hastalar baharatlı ve kafeinli yiyeceklerden uzak durmalı, aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalı ve güneş kremi kullanmalıdır.
Gül hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı durumların hastalığa katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Cilt akarları, mantarlar, psikolojik faktörler ve bağ dokusunun bozulması gibi etkenler hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, genetik yatkınlık da gül hastalığının oluşumunda rol oynayabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye'nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...
- 9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...
- Kuru fasulyeye 2 damla ekleyin: Hem lezzeti arşa çıksın hem gaz yapmasın
- Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!
- Bu dağa giden zengin oluyor! Herkes peşinde, altın fışkırıyor: Her gün 7 bin dolarlık...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita yayınlandı: 3 gün sürecek | 17-21 Nisan 2024
- 10 saniye içinde sadece dahi olmaya en yakın olanlar pilot resimlerindeki 3 farkı buluyor!
- 3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!
- 3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…
- Çalışanlara gümüş kasede sunuldu! Bu şartı karşılayana her ay 325 Euro...
- Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak
- Sert Havlulara Son! Kuş Tüyü Gibi Yumuşak Havluların Sırrı Bu Yöntemde!