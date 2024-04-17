Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri ve nedenleri...

Gül Hastalığı: Belirtileri ve Nedenleri

Gül hastalığı, genellikle yüzün orta kısmında kızarıklık ve şişme ile kendini gösteren bir deri hastalığıdır. Bu hastalığın belirtileri arasında, burun çevresi ve elmacık kemiklerinde kılcal damarlarda genişleme ve kızarıklık, sivilce ve kabarcıklar bulunur. İlerleyen durumlarda, ciltte kalıcı kızarıklıklar ve lekeler meydana gelebilir. Hastalar, bu belirtilerle birlikte dermatologlara başvurmalıdır.