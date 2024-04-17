Airfryer’da patates kızartması böyle yapılır! Çıtır çıtır oluyor...

Airfryer'da çıtır çıtır patates kızartması yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Patatesleri soyun ve dilimleyin. İsteğe bağlı olarak kabuklu veya kabuksuz olarak dilimleyebilirsiniz. Daha fazla çıtır çıtır kızartma için patatesleri ince dilimleyebilirsiniz.

-Dilimlenmiş patatesleri yıkayın ve havlu kağıt veya temiz bir bez yardımıyla iyice kurulayın. Nemli patateslerin pişirme işlemi sırasında çıtır olmasını engelleyebileceğini unutmayın.

-Bir kapta zeytinyağı, tuz, pul biber, karabiber ve biberiye gibi isteğe bağlı baharatları karıştırın. Baharatları ve yağı homojen bir şekilde dağıtmak için iyice karıştırın.