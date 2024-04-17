Airfryer'da patates kızartması böyle yapılır! Çıtır çıtır oluyor...
Airfryer makineleri gün geçtikçe mutfaklarda daha yaygın bir şekilde kullanılıyor. Özellikle pratik yemek hazırlama konusunda büyük kolaylık sağlayan bu cihazlar, patates kızartması gibi favori atıştırmalıkları bile çıtır çıtır yapma imkanı sunuyor. İşte, airfryer ile hazırlanan patates kızartmasının sırrı!
Airfryer'da çıtır çıtır patates kızartması yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Patatesleri soyun ve dilimleyin. İsteğe bağlı olarak kabuklu veya kabuksuz olarak dilimleyebilirsiniz. Daha fazla çıtır çıtır kızartma için patatesleri ince dilimleyebilirsiniz.
-Dilimlenmiş patatesleri yıkayın ve havlu kağıt veya temiz bir bez yardımıyla iyice kurulayın. Nemli patateslerin pişirme işlemi sırasında çıtır olmasını engelleyebileceğini unutmayın.
-Bir kapta zeytinyağı, tuz, pul biber, karabiber ve biberiye gibi isteğe bağlı baharatları karıştırın. Baharatları ve yağı homojen bir şekilde dağıtmak için iyice karıştırın.
-Kuruttuğunuz patates dilimlerini baharatlı yağ karışımıyla kaplayın. Patates dilimlerinin her tarafının baharatlı yağ ile kaplanmasını sağlayın.
-Airfryer sepetine veya tepsisine patates dilimlerini tek katman halinde düzgün bir şekilde yerleştirin. Patates dilimlerinin birbirine temas etmemesine özen gösterin.
Airfryer'ı kullanma kılavuzuna göre uygun sıcaklık ve süreyi ayarlayın. Genellikle 180-200°C arası sıcaklıkta 15-20 dakika pişirme süresi yeterli olabilir. Ancak, pişirme süresi ve sıcaklık cihaza ve tercihinize göre değişebilir.
-Pişirme süresinin sonunda, patates dilimlerini kontrol edin ve istediğiniz çıtırlık ve renge ulaştıklarında Airfryer'dan çıkarın.
Patates kızartmalarını sıcak olarak servis yapın ve isteğe bağlı olarak yoğurt, ketçap veya favori soslarınızla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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