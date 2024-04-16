Sucuk kızartırken yarım bardak ekleyin! Lezzetini ikiye katlıyor...
Ev yapımı sucuk pişirirken lezzetli sonuçlar elde etmenin püf noktası ortaya çıktı! Tavaya yarım bardak su eklemeniz yeterli. Bu basit ama etkili yöntemle tadına doyamayacaksınız. İşte tarifi...
Evde sucuk pişirmek, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olabilir. Ancak, sucuğun kuru olmaması için doğru pişirme yöntemini bilmek önemli. İşte, sulu sucuk tarifi ile sucuğunuzu sulu ve lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz.
Malzemeler:
-1 adet domates (rendelenmiş)
-1 tatlı kaşığı biber salçası
-1 veya 2 adet yumurta
-1 yemek kaşığı tereyağ veya margarin
-1 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon
-1 çay bardağı su
-Yarım çay kaşığı toz şeker
-Yarım çay kaşığı sirke
Hazırlanışı:
-Öncelikle tavaya yağları alın ve sucukları kızartmaya başlayın.
-Ardından derin bir kapta sosu hazırlayın. Salça, su, domates rendesi ve diğer malzemelerle lezzetli bir sos elde edin.
-Sucukların üzerine bu sosu dökün ve yumurtaları ekleyin.
-Kısık ateşte yumurtaların hafifçe pişmesini bekleyin.
-Son dokunuş olarak sıcak servis yapın. Afiyet olsun!
Bu tarif ile sulu ve lezzetli bir sucuk yemeği hazırlayabilirsiniz. Hem pratik hem de doyurucu olan bu tarif, sofralarınıza lezzet katacaktır.
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