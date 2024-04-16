Sucuk kızartırken yarım bardak ekleyin! Lezzetini ikiye katlıyor...

Hazırlanışı:

-Öncelikle tavaya yağları alın ve sucukları kızartmaya başlayın.

-Ardından derin bir kapta sosu hazırlayın. Salça, su, domates rendesi ve diğer malzemelerle lezzetli bir sos elde edin.

-Sucukların üzerine bu sosu dökün ve yumurtaları ekleyin.

-Kısık ateşte yumurtaların hafifçe pişmesini bekleyin.

-Son dokunuş olarak sıcak servis yapın. Afiyet olsun!

Bu tarif ile sulu ve lezzetli bir sucuk yemeği hazırlayabilirsiniz. Hem pratik hem de doyurucu olan bu tarif, sofralarınıza lezzet katacaktır.