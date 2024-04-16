İbn-i Sina’nın Rehberinden Çıktı! Kolesterol, Kabız, İltihaplanma, Kemik, Cilt ve Saç Sorunlarını Bitiriyor

EBEGÜMECİYİ NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Ebegümeciyi çeşitli yemeklerde ve salatalarda kullanabilir veya çay olarak demlenerek tüketebilirsiniz. Ancak, ebegümecini tüketmeden önce olası yan etkileri ve herhangi bir sağlık durumunuzla etkileşip etkileşmeyeceği konusunda bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.