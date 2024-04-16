Doğru nefes ömrü uzatıyor! Nefes egzersizi faydaları...

Stresi azaltır: Nefes egzersizleri, stres hormonlarını azaltmaya yardımcı olan vücudun rahatlamasına ve gevşemesine yardımcı olabilir. Derin nefes almak, sinir sistemini sakinleştiren ve gevşemenizi sağlayan parasempatik sinir sistemini uyarır.

Duygusal dengeyi artırır: Nefes egzersizleri, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak için etkili bir araç olabilir. Düzenli olarak yapıldığında, sakinleştirici etkisi duygusal olarak dengeyi korumaya ve stresle daha iyi başa çıkmaya yardımcı olabilir.