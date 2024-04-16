Canan Karatay 'en büyük zehir' demişti! Kimyasal kullanmadan doğal deterjan tarifi...
Günümüzde doğal temizlik yöntemlerine olan ilgi giderek artıyor. Canan Karatay, evlerde yaygın olarak kullanılan deterjanların sağlık açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, evlerin deterjanlarla dolduğunu belirtmişti. Karatay'ın bu açıklaması sonrası birçok kişi doğal deterjan tariflerini araştırıyor. İşte, kimyasala bulaşmadan yapabileceğiniz temiz içerikli deterjanlar...
Doğal deterjanlar, çevre dostu ve sağlıklı temizlik ürünleri olarak bilinir. Kimyasal içermeyen ve doğal malzemelerden üretilen bu deterjanlar, ev temizliği için güvenli ve etkili bir seçenek sunar. Peki doğal deterjan nasıl yapılır?
"EN BÜYÜK ZEHİR"
Prof. Dr. Canan Karatay, evlerde sıkça kullanılan temizlik ürünlerinin sağlığa zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Karatay, "Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın." şeklindeki uyarısıyla dikkatleri bu konuya çekti. Karatay, deterjanların içerdikleri kimyasal maddelerin solunum yolu rahatsızlıklarına, alerjilere ve cilt problemlerine neden olabileceğini vurguladı.
İşte kimyasal kullanmadan yapabileceğiniz doğal deterjan tarifleri:
Bulaşık makinesi deterjanı için:
-Yarım su bardağı karbonat
-Yarım su bardağı limon tuzu
-Yarım su bardağı tuz
-Su
Malzemeleri karıştırın ve buz kalıbına paylaştırın. Bir gece kurumasını bekledikten sonra kullanabilirsiniz. Ayrıca bulaşık makinesinin parlatıcı kısmına sirke ekleyebilirsiniz.
Çamaşır deterjanı için:
-1 kalıp sabun
-Yarım su bardağı çamaşır sodası
-Çeyrek su bardağı beyaz sirke
-Lavanta yağı
Malzemeleri karıştırın ve buz kalıbına dökün. Bir gece kurumasını bekledikten sonra kullanabilirsiniz.
Lavabo açıcı için:
-1 su bardağı karbonat
-1 su bardağı tuz
-2 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
-3 yemek kaşığı limon suyu
Malzemeleri karıştırın ve buz kalıbına dökün. Bir gece kurumasını bekledikten sonra kullanabilirsiniz. Lavabo açıcı kapsülü lavabonun içerisine koyduktan sonra sıcak su dökün ki boru içerisindeki kirli atıklar hızlıca çözünsün. Bu doğal tariflerle evinizde temizlik yaparken kimyasal içeriklerden kaçınabilirsiniz.
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