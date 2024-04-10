Uzmanından Ramazan sonrası beslenme önerileri! Bunlardan kaçının...

İHA'nın haberine göre; Ramazan boyunca kısıtlı besin tüketimi sonrasında öğün sayısının arttığına dikkat çeken Kaya, "Ramazan ayı boyunca değişen beslenme alışkanlığı Ramazan Bayramıyla tekrar eski haline dönmeye başlamakta. Ramazan boyunca kısıtlı besin tüketimi sonrasında öğün sayısının arttığı, çeşitli beslenmeye geçilir. Bu geçiş sırasında aşırı ve yağlı beslenmeden kaçınmalıyız.

Özellikle mide problemleri yaşamamak adına vücudumuzu yavaşça alıştırmalıyız. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda bir ay boyunca özlem duyulan kuymak, patates kızartması gibi yağlı ve bol kalorili yiyecekler değil, süt, peynir, zeytin, haşlanmış yumurta, bol sebze gibi besinler tercih edilmelidir.