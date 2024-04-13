Taş gibi yoğurt yapmanın sırrı buymuş! Evde yoğurt mayalama yöntemi...

-Hazırladığınız karışımı temiz bir kap veya cam kavanoza alın. Üzerini kapatın ve sıcak bir ortamda 6-8 saat kadar mayalanmaya bırakın.

-Mayalanan yoğurdunuzun kıvamını kontrol edin. Istediğiniz kıvama geldiğinde buzdolabına kaldırarak soğumasını sağlayın.

-Soğuyan yoğurdu dilerseniz süzgeçten geçirerek daha koyu bir kıvam elde edebilirsiniz.

-Hazırladığınız ev yapımı yoğurdu afiyetle tüketebilirsiniz!

Usta aşçıların sır gibi sakladığı bu yöntemle, sağlıklı ve lezzetli bir yoğurt elde etmek artık çok kolay!