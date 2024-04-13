Taş gibi yoğurt yapmanın sırrı buymuş! Evde yoğurt mayalama yöntemi...
Evde mayalanan yoğurdun sağlık açısından sayısız faydası bulunuyor. Özellikle hazır yoğurtları tercih etmeyenler için evde yoğurt yapmak, biraz uğraştırıcı olabilir. Ancak, usta aşçıların da sır gibi sakladığı bu yöntemle ev yapımı yoğurdunuzun kıvamını tam istediğiniz gibi olacak. İşte taş gibi yoğurt yapmanın püf noktası...
Evde yoğurt mayalamak için harika bir yöntem var! Katkısız, doğal ve kıvamlı yoğurt elde etmek isteyenler için birkaç basit formül bulunuyor. İşte dışarıda yediğiniz yoğurtları aratmayacak sır gibi tarif...
TAŞ GİBİ YOĞURDUN SIRRI!
Tereyağı ile yoğurt mayalama yöntemi, geleneksel yoğurt yapımı için alternatif bir yöntem sunar.
Malzemeler:
-1 litre süt
-2 tatlı kaşığı tereyağı
-Birkaç kaşık canlı yoğurt (mayalık)
Yapılışı:
-Öncelikle kullanacağınız tüm malzemelerin hijyenik olduğundan emin olun.
-Bir tencerede sütü kaynatın ve ardından oda sıcaklığına soğumasını bekleyin.
-Soğuyan sütten birkaç kaşık alarak, bir kap içinde tereyağı ile karıştırın. Bu karışımı iyice çırpın ve homojen hale getirin.
-Tereyağlı süt karışımını mayalık olarak kullanacağınız kabın içine boşaltın.
-Üzerine birkaç kaşık canlı yoğurt ekleyin ve iyice karıştırın.
-Mayalık kabı kapatın ve sıcak bir ortamda 5-6 saat kadar mayalanmaya bırakın.
-Mayalama süresi sonunda, yoğurdunuzun kıvamını kontrol edin. İstediğiniz kıvama ulaştığında, yoğurdu buzdolabına kaldırarak soğutun.
-Soğuyan yoğurdu dilerseniz süzgeçten geçirerek daha koyu bir kıvam elde edebilirsiniz.
KLASİK MAYALAMA YÖNTEMİ!
Malzemeler:
-1 litre taze süt
-2 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya doğal yoğurt
Yapılışı:
-Öncelikle kullanacağınız tüm malzemelerin hijyenik olduğundan emin olun.
-Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kapatın ve sütün oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
-Oda sıcaklığına gelmiş sütü bir kaba alın. Ardından içine 2 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya doğal yoğurdu ekleyin.
-Yoğurdu sütün içinde iyice karıştırın.
-Hazırladığınız karışımı temiz bir kap veya cam kavanoza alın. Üzerini kapatın ve sıcak bir ortamda 6-8 saat kadar mayalanmaya bırakın.
-Mayalanan yoğurdunuzun kıvamını kontrol edin. Istediğiniz kıvama geldiğinde buzdolabına kaldırarak soğumasını sağlayın.
-Soğuyan yoğurdu dilerseniz süzgeçten geçirerek daha koyu bir kıvam elde edebilirsiniz.
-Hazırladığınız ev yapımı yoğurdu afiyetle tüketebilirsiniz!
Usta aşçıların sır gibi sakladığı bu yöntemle, sağlıklı ve lezzetli bir yoğurt elde etmek artık çok kolay!
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