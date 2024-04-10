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Burun akıntısının rengi tehlikeyi haber veriyor! Eğer sarı ve yeşilse...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Burun akıntısının rengi tehlikeyi haber veriyor! Eğer sarı ve yeşilse...

Burun akıntısı, çoğu zaman alerjik veya viral enfeksiyonlarla ilişkilendirilse de, rengi bazen sağlık durumu hakkında ipuçları verebilir. Uzmanlara göre, burun akıntısının rengi, vücudunuzun mücadele ettiği enfeksiyon türüne veya sağlık durumuna işaret edebilir. Burun akıntınızın rengi size ne anlatıyor? İşte detaylar...

Burun akıntısı, genellikle soğuk algınlığı, grip, alerjik reaksiyonlar veya diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi durumların bir belirtisi olabilir. İşte bazı yaygın burun akıntısı renkleri ve muhtemel anlamları...

Su Gibi Akıntı: Burun akıntısının su gibi olması genellikle bir nezle belirtisidir. Ancak burun akıntısı renksiz ise, alerjik bir tepkiye işaret edebilir.

Yeşil Akıntı: Yeşil burun akıntısı genellikle sinüzit belirtisi olarak kabul edilir. Sinüslerin enfeksiyonu veya tahrişi sonucu oluşabilir. Bu durum genellikle yüzde ağrı, burun tıkanıklığı ve kalın sarı veya yeşil renkli mukusla birlikte görülür.

Sarı Akıntı: Koyu ve sarımsı veya yeşilimsi sarı burun akıntısı, mikrobik bir iltihabı işaret edebilir. Bu durum genellikle baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve göz altlarında şişlik gibi belirtilerle birlikte olabilir. Kısa süreli ise ve tedaviye yanıt veriyorsa, akut sinüzit olarak adlandırılır.

Beyaz Akıntı: Beyaz burun akıntısı, solunum yollarının tahriş olduğu veya mukusun kurumasına neden olduğu anlamına gelebilir. Aynı zamanda burun enfeksiyonu, alerji veya susuzluktan kaynaklanabilir.

Kanlı Akıntı: Kanlı burun akıntısı genellikle enfeksiyonlar veya kanama gibi ciddi sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir. Bronşit, pnömoni, bronşektazi gibi enfeksiyonlar veya pulmoner kanama gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Kanlı burun akıntısıyla karşılaşıldığında bir uzmana danışılması önemlidir.

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