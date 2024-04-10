Burun akıntısının rengi tehlikeyi haber veriyor! Eğer sarı ve yeşilse...

Su Gibi Akıntı: Burun akıntısının su gibi olması genellikle bir nezle belirtisidir. Ancak burun akıntısı renksiz ise, alerjik bir tepkiye işaret edebilir.

Yeşil Akıntı: Yeşil burun akıntısı genellikle sinüzit belirtisi olarak kabul edilir. Sinüslerin enfeksiyonu veya tahrişi sonucu oluşabilir. Bu durum genellikle yüzde ağrı, burun tıkanıklığı ve kalın sarı veya yeşil renkli mukusla birlikte görülür.