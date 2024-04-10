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Kabızlığın doğal ilacı! Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık yiyin! Günde 2 kez...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Kabızlığın doğal ilacı! Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık yiyin! Günde 2 kez...

Kabızlık, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen ve sıkça karşılaşılan bir sorundur. Ancak bazı besinler, sindirim sistemi problemlerini hafifletmek ve kabızlığı önlemek konusunda oldukça etkilidir. Uzmanlar, bağırsakları yenileyen, sindirimi kolaylaştıran ve kabızlığı gideren besinleri belirledi. İşte bağırsakları motor gibi çalıştıran besin...

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BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN MUCİZE BESİN!

Gece yatmadan önce tüketmek için bir kase yoğurda yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar çörek otu ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı tüketerek iştahınızın azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Günde iki kez, her birinde bir kase yoğurt ve bir tatlı kaşığı çörek otu olacak şekilde bu karışımı tüketebilirsiniz.

İşte sindirim sistemi problemlerine son veren en etkili besinler:

Kuru Erik: Lif açısından zengin olan kuru erik, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı hafifletir.

Keten Tohumu: Keten tohumu, sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle bilinir. Lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir.

Kabak Çekirdeği: Kabak çekirdeği, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler.

Yoğurt: Yoğurt, probiyotik bakteriler içerir ve sindirim sağlığını destekler. Özellikle probiyotik yoğurtlar, bağırsak florasını dengeleyerek kabızlığı hafifletir.

Armut: Armut, lif içeriği ve suyuyla sindirim sistemini uyarır ve kabızlığı giderir.

Kepekli Ekmek: Kepekli ekmek, lif açısından zengindir ve sindirimi kolaylaştırır.

Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, sindirim sistemi sağlığını korumak ve kabızlık gibi problemleri önlemek için önemlidir. Ancak herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşıldığında uzmana danışmanız gerekir.

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