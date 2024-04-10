Kabızlığın doğal ilacı! Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık yiyin! Günde 2 kez...

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN MUCİZE BESİN!

Gece yatmadan önce tüketmek için bir kase yoğurda yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar çörek otu ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı tüketerek iştahınızın azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Günde iki kez, her birinde bir kase yoğurt ve bir tatlı kaşığı çörek otu olacak şekilde bu karışımı tüketebilirsiniz.