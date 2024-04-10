Kilo verdiren mucize besin! Her gün 2 kaşık tüketin...

Vitamin ve mineral kaynağı: Fıstık ezmesi, çeşitli vitaminler ve mineraller içerir. Özellikle E vitamini, magnezyum, potasyum ve demir gibi besin maddelerini içerir, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

Kan şekerini dengeleme: Fıstık ezmesi, düşük bir glisemik indekse sahiptir, bu da kan şekerinin daha dengeli bir şekilde kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Bu özellik, diyabet yönetiminde ve genel olarak kan şekeri kontrolünde faydalı olabilir.