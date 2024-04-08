Uzman diyetisyen açıkladı! Kalıcı kilo vermek için bunları yapın...

"PORSİYONLARINIZI KÜÇÜLTÜN"

Yemek porsiyonlarının kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Aşırı yemek, kilo alımına neden olabilir. Küçük tabaklar kullanarak porsiyonlarınızı küçültebilirsiniz. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Su vücudunuzun hidrasyonunu sağlar, metabolizmayı destekler ve tok hissetmenize yardımcı olur. Lif içeriği yüksek olan meyve ve sebzeler sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi sağlar ve vücudu temizler." ifadelerini kullandı.

Et, tavuk, balık, yumurta gibi protein kaynaklarından yeterli miktarda tüketilmesinin, kas gelişimi ve metabolizmayı destekleyeceğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Kompleks karbonhidrat kaynaklarına yönelin. Bulgur, esmer pirinç, kepekli ekmek gibi lif içeriği yüksek olan karbonhidratlar sindirimi uzun süreli tutar ve enerji sağlar. Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin. Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler veya yoğurt gibi protein açısından zengin alternatifler tercih edebilirsiniz.

"Şekerli içecekler ve aşırı şeker içeren tatlılardan kaçının. Şeker tüketimini minimumda tutmak, kilo kontrolü ve sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Bayram süresince düzenli egzersiz yapmaya özen gösterin. Yürüyüşe çıkmak veya evde egzersiz programları uygulamak gibi aktivitelerle, günlük hareket miktarınızı artırabilirsiniz."