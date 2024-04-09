D vitamini depoları dolup taşacak! Bağışıklığı güçlendiren kahvaltı...
D vitamini, vücut için önemli bir vitamin olup, kalsiyum ve fosforun emilimini sağlamakla görevlidir. Bu nedenle kemik sağlığı için kritik bir role sahiptir. Ayrıca bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, sinir sistemi fonksiyonları ve kas fonksiyonları gibi bir dizi biyolojik süreçte de önemli rol oynar. Bu eksikliğin beslenme ile desteklenebileceğini belirten Dr. Erim, “Özellikle haftada 2-3 gün yağlı balık tüketimini öneriyoruz” dedi.
D vitamini depolarını doldurmak ve bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı bir kahvaltı yapmak oldukça önemlidir. İşte, bağışıklığı kalkana dönüştüren beslenme önerileri...
Kış aylarında soğuk havadan dolayı kişiler kapalı ve kuru ortamlarda daha fazla vakit geçirmek zorunda kalıyor. Bu da çeşitli hastalıkların artışına neden olabiliyor.
Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en iyi yolunun dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçtiğini belirten Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Erim, "Günlerin kısalması ve havaların soğumasıyla D vitamini eksikliği de görülebiliyor. D vitamininin ana kaynağı güneş. Ancak maalesef kış aylarında gün ışığına çok fazla maruz kalamıyoruz. Bu yüzden D vitamini açısından zengin besinleri tüketebiliriz" dedi.
"YUMURTA SARISI DA 'D' VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİNDİR"
D vitamini açısından zengin besinleri anlatan Dr. Erim, "Bunlar arasında yağlı balıklar öne çıkıyor. Ayrıca somon, hamsi gibi yağlı balıklar omega3 yağ asitleri açısından da zengindir. Haftada 2-3 gün tüketimini öneriyoruz. Bunlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemlidir. Yumurta sarısı da önemli D vitamini içeriğine sahiptir" dedi.
"BAĞIŞIKLIK İÇİN BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÖNEMLİ"
C vitaminin güçlü bir antioksidan olduğunun altını çizen Dr. Erim, şunları söyledi:
"Vücudun bağışıklığı için önemlidir. Turunçgiller başta olmak üzere bütün kış sebze ve meyvelerinde bol miktarda bulunmaktadır. Posa açısından da zenginler. Posa bağırsak sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Bağışıklık hücrelerinin birçoğu bağırsaklarda bulunuyor. Bunun için de sağlıklı olmaları oldukça önemlidir. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu gibi bitkisel çaylar da tüketilebilir."
"TÜRK MUTFAĞINDA SOĞAN VE SARIMSAĞIN ÖNEMLİ YERİ VAR, BUNLAR DA DOĞAL ANTİOKSİDANDIR"
Kış aylarında su tüketiminde azalma olduğuna değinen Dr. Erim, "Buna dikkat edilmesi gereklidir. Çinko bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli bir mineral. Bunun için de kabak çekirdeği başta olmak üzere kuruyemiş tüketebiliriz. Kış aylarında dışarıda vakit geçirmek azaldığı için fiziksel aktivitelerde de azalmalar oluyor.
Fiziksel aktivite de bağışıklık sistemini güçlendirici önemli bir etmendir. Türk mutfağında soğan ve sarımsağın önemli yeri var. Sarımsak da önemli bir doğal antioksidandır. Antibakteriyel özellikleri var, doğal antibiyotiktir. Akşam yemeklerimizde çorbaların içine soğan sarımsak ekleyerek de bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz" şeklinde konuştu.
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