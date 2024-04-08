Kabak çekirdeğinin mucize etkisi! 1 bardak su ile tüketirseniz...

Magnezyum, kas fonksiyonları ve enerji metabolizması için gereklidir. Çinko bağışıklık sistemi sağlığı için önemlidir, demir ise kan hücrelerinin oluşumu ve taşıma işlevi için gereklidir. Potasyum ise sinir sistemi ve kas fonksiyonları için hayati önem taşır. Bu minerallerin düzenli olarak alınması sağlıklı bir yaşam için önemlidir.