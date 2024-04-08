Pürüzsüz cildin sırrı: Sivilceleri 1 gecede kurutuyor!

Nane ve Bal Maskesi: Bir çay kaşığı doğal balı bir çorba kaşığı nane yaprağı püresiyle karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yıkayarak temizleyin. Bu maske, sivilceleri kurutucu ve antiseptik özellikleriyle bilinen bal ile cildi rahatlatıcı ve yenileyici etkisiyle nane sayesinde sivilcelere karşı etkili olabilir.