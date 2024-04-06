Organları yeniliyor! Deve dikeninin şaşırtıcı faydaları...

Deve dikeni, sağlık açısından birçok fayda sağlayabilen bir bitkidir. Halk arasında Devekengeli, meryemanadikeni, sütlükengel olarak da bilinir. Bu bitki, depresyondan şeker hastalığına, reflüden yüksek kolesterole kadar pek çok hastalığa faydası bulunmaktadır. Ayrıca cilt sağlığında da önemli bir rol oynar.