Eksikliği başa bela oluyor! İşte D vitamini içeren besinler...

D vitamini eksikliği, eklem ağrıları, yorgunluk, halsizlik gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Özellikle kış aylarında, güneş ışığından alınan D vitamini miktarı azaldığından, birçok insanın kan değerlerinde D vitamini eksikliği görülebilir. Peki D vitamini en kolay nasıl alınır?