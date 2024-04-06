06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Güzelleşmek isterken gözünüzden olmayın! Kalıcı hasar bırakabilir...

Güzelleşmek isterken gözünüzden olmayın! Kalıcı hasar bırakabilir...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Güzelleşmek isterken gözünüzden olmayın! Kalıcı hasar bırakabilir...

Son zamanlarda popülerlik kazanan ipek kirpik uygulaması, göz sağlığı konusunda ciddi risklere yol açabileceği konusunda uzmanlar tarafından uyarıldı. Bu nedenle, ipek kirpik uygulaması yapmadan önce bir uzmana danışmak ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak önemlidir. İşte uzmanından ipek kirpik yaptırmak isteyenlere uyarılar...

Uzm. Dr. Burçin Bulur, ipek kirpik uygulamasının, kirpiklerin uzunluk ve yoğunluğunu artırmayı hedefleyen popüler bir estetik işlem olduğunu fakat işlem sonrasında gözlerde kızarıklık, batma, yanma, kapaklarda şişlik ve kişinin kendi kirpiklerinde dökülme ve seyrekleşme gibi şikayetlerle karşılaşılabildiğini anlattı.

AA'nın haberine göre; Bulur, göz enfeksiyonlarının, özellikle hijyen kurallarına uyulmayan merkez ve ehil olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler sonucu geliştiğine dikkati çekerek, "İşlem sırasında kullanılan kimyasal maddelerin göz içine kaçması, göz tabakalarında zedelenmelere ve acil tedavi gerektirebilecek durumlara yol açabilmektedir. Bazen bu durumlar kalıcı sonuçlar doğurabilmektedir." ifadelerini kullandı.

"KALICI HASAR BIRAKABİLİR"

Uzm. Dr. Burçin Bulur, hastalara, ipek kirpik uygulamalarından uzak durmaları gerektiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer bu işlem yapılacaksa sertifikalı ve deneyimli profesyoneller tarafından, hijyen kurallarına optimum özen gösterilen bir merkezde yapılması önerilmektedir. İpek kirpik uygulaması sonrasında gözlerde alerji, tahriş, zarar görmüş doğal kirpikler, enfeksiyonlar gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Göz yüzeyine, ipek kirpik uygulaması sırasında kullanılan kimyasal yapıştırıcının kaçması sonucu kornea ve konjonktiva tabakalarında hasar oluşabilir. Bu durum, hastanın hem acı hissi nedeni ile hayat kalitesini düşürmekte hem de uzun sürede kalıcı iz bırakarak görme keskinliğinde düşüşe yol açabilmektedir."

Blefarit ve konjonktivit gibi göz problemleri olan hastalarda ipek kirpik uygulanmasının önerilmediğini belirten Bulur, öncelikle hastanın mevcut probleminin tedavi edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bulur, "İpek kirpik sonrasında bakımların yine sertifikalı profesyoneller tarafından hijyen kurallarına optimum özen gösterilerek yapılması gerekiyor. Hastaların, herhangi bir göz yakınması hissetmeleri halinde derhal bir göz hekimine başvurmalarını tavsiye ediyoruz." önerilerinde bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA