Güzelleşmek isterken gözünüzden olmayın! Kalıcı hasar bırakabilir...

Uzm. Dr. Burçin Bulur, ipek kirpik uygulamasının, kirpiklerin uzunluk ve yoğunluğunu artırmayı hedefleyen popüler bir estetik işlem olduğunu fakat işlem sonrasında gözlerde kızarıklık, batma, yanma, kapaklarda şişlik ve kişinin kendi kirpiklerinde dökülme ve seyrekleşme gibi şikayetlerle karşılaşılabildiğini anlattı.