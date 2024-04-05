Hem lezzetli hem de şifa kaynağı! Nane çayının bilinmeyen faydaları...

NOT: Ancak, her bitki çayında olduğu gibi, nane çayının da aşırı tüketiminde bazı olumsuz etkiler görülebilir. Özellikle reflü problemi olanlar veya hamilelik döneminde olanlar için aşırı tüketim sakıncalı olabilir.

Ayrıca, nane çayının alerjik reaksiyonlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, herhangi bir sağlık sorunu veya hassasiyetiniz varsa, nane çayı tüketmeden önce bir uzmana danışmanız önemlidir.