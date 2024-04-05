Uzmanlar uyardı! Ramazan Bayramı için 10 beslenme önerisi!

Bayram tatili genellikle bereketli sofralar, tatlılar ve özel yemeklerle dolu bir zaman olabilir. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek ve bayramda da dengeli beslenmeye özen göstermek önemlidir. İşte bayramda sağlıklı beslenme için bazı ipuçları...